Reggio, Vincenzo Surace in campo per le comunali: ‘Mi candido con Reggio Futura’

Da Capo d’Armi all’impegno politico per Reggio Calabria: Vincenzo Surace si candida con Reggio Futura per le prossime elezioni del 24 e 25 maggio

Vincenzo Surace annuncia la propria candidatura al Consiglio comunale di Reggio Calabria nella lista Reggio Futura, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro.

Commerciante da sempre a contatto con le persone, Surace spiega di aver scelto di scendere in campo mettendo al centro ascolto, concretezza e impegno per il territorio. Una scelta che nasce dall’amore per la Calabria e dalla volontà di restare, investire e costruire opportunità nella propria terra.

Nel suo percorso personale e professionale, Surace richiama anche l’esperienza maturata nella gestione del lido a Capo d’Armi, a Riace, indicata come esempio concreto di valorizzazione del territorio e delle potenzialità della costa calabrese.

Leggi anche

Priorità e visione per la città

Due i punti centrali del suo impegno politico: sviluppo del turismo e tutela dell’ambiente. Da un lato, l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso servizi migliori, accoglienza e valorizzazione delle bellezze naturali; dall’altro, la necessità di difendere mare, spiagge e paesaggio, considerati risorse fondamentali per il futuro di Reggio Calabria.

Credo profondamente nella nostra terra e nelle azioni più che nelle parole

È questo il messaggio con cui Vincenzo Surace si presenta agli elettori in vista delle prossime Elezioni Comunali del 24 e 25 maggio 2026.