Gianluca Di Marzio a Bova Marina, protagonista del progetto ‘Immagina’

Prosegue il cammino del progetto “Immagina”, che continua a distinguersi per la capacità di intercettare l’interesse e la partecipazione dei giovani del territorio. La Biblioteca comunale “Pietro Timpano” di Bova Marina si conferma un punto di riferimento culturale dinamico e attrattivo. La giornata del 17 aprile si preannuncia particolarmente intensa, con un doppio appuntamento pensato per valorizzare creatività, sogni e testimonianze autentiche.

In mattinata la biblioteca ospiterà lo scrittore Michele D’Ignazio, che incontrerà i ragazzi per un momento di confronto dal titolo “Scrivi, immagina, racconta”. Un’occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo della scrittura e della narrazione, stimolando fantasia e capacità espressive.

In serata, invece, spazio a un evento di grande richiamo: protagonista sarà il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che condividerà con i ragazzi storie vere e significative della sua carriera. Un incontro dal forte impatto emotivo e motivazionale, capace di parlare il linguaggio dei giovani e di ispirarli attraverso esperienze concrete.

A rendere ancora più coinvolgente l’evento sarà il format del podcast, che vedrà Di Marzio intervistato da due giovani del territorio, Gabriele Mafrica e Andrea Benedetto. Una scelta che sottolinea la volontà di dare voce ai ragazzi, rendendoli protagonisti attivi del dialogo.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla forte sinergia tra il Comune, il Liceo Scientifico, Ideocoop e le associazioni locali: una rete virtuosa che dimostra come collaborazione e condivisione siano strumenti fondamentali per la crescita culturale e sociale della comunità.

Il progetto “Immagina” continua così a parlare ai giovani con un linguaggio diretto e contemporaneo, valorizzando incontri significativi e creando spazi in cui idee, passioni e talenti possano emergere.