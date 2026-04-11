F.lli Giordano, 50 anni di storia e dolcezza: a Reggio Calabria il sapore dei ricordi

Era l’11 aprile 1976 quando i fratelli Lillo e Peppe Giordano scelsero di dare vita ad Archi ad una pasticceria-gelateria che ha segnato la storia dolciaria reggina

Ci sono luoghi che non sono soltanto attività commerciali. Sono pezzi di città. Volti familiari. Profumi che restano impressi. Ricordi che attraversano il tempo. La storica pasticceria F.lli Giordano appartiene a questa categoria. E oggi, a distanza di mezzo secolo da quel primo giorno, celebra un traguardo che parla al cuore di Reggio Calabria: 50 anni di attività.

Mezzo secolo di dolcezza: la storia di ‘F.lli Giordano’ a Reggio Calabria

Era l’11 aprile 1976 quando il maestro Lillo Giordano e il fratello Giuseppe decisero di scommettere su un sogno semplice solo in apparenza, ma enorme per coraggio e visione: aprire nella propria città una pasticceria-gelateria che sapesse unire il sapere artigiano, la passione per il mestiere e il calore umano dell’accoglienza.

Da una parte c’era il talento di Lillo, costruito con sacrificio, pazienza e disciplina, lungo un percorso iniziato prestissimo, quando aveva appena 14 anni. Dall’altra c’era Peppe, con la sua capacità naturale di entrare in sintonia con le persone, di creare relazioni, di trasformare ogni cliente in un volto conosciuto, in una presenza familiare. È dall’incontro di queste due anime che ha preso forma una storia fatta di lavoro vero, passione quotidiana e amore per la propria terra.

Negli anni, quella avviata ad Archi è diventata molto più di una semplice pasticceria, ma un riferimento per chi cerca la qualità, per chi riconosce il valore della tradizione, per chi sa che certi sapori non seguono le mode, ma restano.

La fama della pasticceria F.lli Giordano ha superato i confini del quartiere, arrivando lontano, diffondendosi in tutto il territorio nazionale, ma senza perdere mai il suo legame profondo con Reggio Calabria.

Tanto che nel 1992 i fratelli hanno deciso di aprire un’altra pasticceria anche in centro città, in via De Nava.

Il segreto, forse, è stato proprio questo: custodire la tradizione con rispetto, senza smettere di guardare avanti. La ricerca delle migliori materie prime, la cura quasi maniacale per ogni lavorazione, l’attenzione verso le proposte più moderne, ma sempre senza tradire l’identità costruita in tanti anni. Un equilibrio sottile, difficile, che i fratelli Giordano hanno saputo mantenere con coerenza e autenticità.

Le specialità che hanno conquistato il cuore dei reggini (e non solo)

E poi ci sono i dolci, quelli che per tanti reggini non sono soltanto prodotti, ma veri e propri frammenti di memoria. La torta al limone, diventata negli anni una firma riconoscibile. I profitteroles, amati da generazioni. Le piparelle, da sempre tra le specialità più richieste. Sapori che hanno accompagnato la vita di tante famiglie, entrando nelle case e nei momenti più importanti.

Perché in cinquant’anni la pasticceria F.lli Giordano ha fatto molto più che servire dolci. Ha accompagnato feste, compleanni, matrimoni, anniversari, incontri di famiglia, ricorrenze speciali. È stata presente nei giorni lieti, nelle attese, nelle celebrazioni, nei piccoli e grandi momenti che danno forma a una vita. Sempre con discrezione, con garbo, con quella cortesia che da sempre rappresenta uno dei tratti distintivi di casa Giordano.

È questa la vera forza di una storia lunga 50 anni: essere riusciti a restare nel tempo, senza mai smarrire la propria anima.

I fratelli Giordano con la loro arte e la loro umanità, hanno scritto una pagina importante della tradizione dolciaria reggina. Una pagina fatta di mani, cuore e dedizione. Una pagina che oggi merita di essere celebrata.

Un “grazie” ai reggini

A rendere ancora più speciale questo anniversario è il sentimento di gratitudine verso una comunità che, in tutti questi anni, ha scelto, premiato e accompagnato la pasticceria F.lli Giordano.

“Un grazie sentito alla città, ai clienti di sempre, a chi ha varcato quella soglia una volta e a chi continua a farlo da decenni. Perché senza questo legame profondo, nessuna storia può davvero diventare memoria collettiva”.

Cinquant’anni dopo quel primo giorno, la storia continua. Con la stessa umiltà. Con la stessa passione. Con lo stesso desiderio di regalare dolcezza e bellezza. Perché alcune storie non invecchiano. Continuano semplicemente a farsi amare, ogni giorno, un po’ di più.

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