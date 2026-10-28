Addio a Bruna Siviglia, Giusi Princi: “Il suo impegno per la legalità e per i giovani eredità preziosa”

Reggio e la Calabria perdono Bruna Siviglia: il messaggio di profondo cordoglio di Giusi Princi alla famiglia e il ricordo del progetto ‘Liberi di scegliere’

«Con la scomparsa di Bruna Siviglia, Reggio e tutta la Calabria perdono una voce autorevole e instancabile, che ha saputo tradurre l’amore per il territorio in un’azione concreta a favore della legalità, dei giovani e della crescita della comunità».

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, esprimendo «profondo cordoglio» per la prematura scomparsa di Bruna Siviglia, Presidente e fondatrice dell’Associazione Biesse.

Il ricordo di Giusi Princi

«Bruna Siviglia – prosegue – era una donna di straordinaria determinazione, dotata di una grande capacità di ascolto, generosa e orientata al bene comune. Combattiva e animata da un profondo amore per la propria terra, ha saputo realizzare iniziative concrete, costruendo relazioni di valore e coinvolgendo le istituzioni tutte, a ogni livello. Ha dedicato il proprio impegno – continua l’europarlamentare calabrese – alla promozione della legalità, alla tutela del territorio e alla formazione delle giovani generazioni, perché il cambiamento della società trova nella cultura e nell’educazione i suoi presupposti fondamentali».

Leggi anche

«Ho avuto modo di conoscerla quando, in qualità di dirigente scolastico – sottolinea l’On. Princi -, ho apprezzato il progetto ‘Liberi di scegliere’, portato avanti da Bruna e sostenuto dall’allora Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella. Un’iniziativa di straordinario valore, capace di offrire ai giovani nuove prospettive di libertà e riscatto».

«Nel dolore per la sua scomparsa – aggiunge l’eurodeputata – rivolgo alla famiglia e a tutti i suoi cari la mia più sincera vicinanza. Sono certa che le idee, i progetti e i valori ai quali Bruna ha dedicato la sua vita continueranno a trovare espressione nel lavoro dell’Associazione Biesse e nell’impegno di coloro che sapranno raccoglierne l’eredità», conclude l’On. Giusi Princi.