City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Addio a Bruna Siviglia, Giusi Princi: “Il suo impegno per la legalità e per i giovani eredità preziosa”

Reggio e la Calabria perdono Bruna Siviglia: il messaggio di profondo cordoglio di Giusi Princi alla famiglia e il ricordo del progetto ‘Liberi di scegliere’

28 Ottobre 2026 - 11:25 | Comunicato Stampa

princi europa

«Con la scomparsa di Bruna Siviglia, Reggio e tutta la Calabria perdono una voce autorevole e instancabile, che ha saputo tradurre l’amore per il territorio in un’azione concreta a favore della legalità, dei giovani e della crescita della comunità».

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, esprimendo «profondo cordoglio» per la prematura scomparsa di Bruna Siviglia, Presidente e fondatrice dell’Associazione Biesse.

Il ricordo di Giusi Princi

«Bruna Siviglia – prosegue – era una donna di straordinaria determinazione, dotata di una grande capacità di ascolto, generosa e orientata al bene comune. Combattiva e animata da un profondo amore per la propria terra, ha saputo realizzare iniziative concrete, costruendo relazioni di valore e coinvolgendo le istituzioni tutte, a ogni livello. Ha dedicato il proprio impegno – continua l’europarlamentare calabrese – alla promozione della legalità, alla tutela del territorio e alla formazione delle giovani generazioni, perché il cambiamento della società trova nella cultura e nell’educazione i suoi presupposti fondamentali».

Leggi anche

«Ho avuto modo di conoscerla quando, in qualità di dirigente scolastico – sottolinea l’On. Princi -, ho apprezzato il progetto ‘Liberi di scegliere’, portato avanti da Bruna e sostenuto dall’allora Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella. Un’iniziativa di straordinario valore, capace di offrire ai giovani nuove prospettive di libertà e riscatto».

«Nel dolore per la sua scomparsa – aggiunge l’eurodeputata – rivolgo alla famiglia e a tutti i suoi cari la mia più sincera vicinanza. Sono certa che le idee, i progetti e i valori ai quali Bruna ha dedicato la sua vita continueranno a trovare espressione nel lavoro dell’Associazione Biesse e nell’impegno di coloro che sapranno raccoglierne l’eredità», conclude l’On. Giusi Princi.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?