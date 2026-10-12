Reggina, il centrocampista Rossetti: ‘Non ero in difficoltà, sto bene’.

Quello che sembrava il reparto più forte e che aveva destato una grandissima impressione nella primissima parte di stagione, il centrocampo, è invece quello che in questo momento mostra le maggiori difficoltà. Marchionni ha provato a cambiare qualcosa inserendo sin dal primo minuto Rossetti al posto di Abonckelet, ma con risultati non esaltanti. Sollecitato su questo lo stesso Rossetti in conferenza stampa ha dichiarato: “Io in difficoltà? Sinceramente in campo non ho avuto questa impressione ma rispetto il giudizio. Fisicamente mi sento bene, non saprei. Sicuramente non possiamo essere contenti in generale perchè abbiamo l’obbligo e l’obiettivo di vincere le partite e riguardo la mia prestazione rivedendo la partita si possono avere altre letture.

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Ci sono stati molti duelli, è mancato qualcosa perchè le difficoltà ci sono state, in settimana si lavora al massimo per migliorare, ma purtroppo ogni tanto la domenica non riusciamo a mettere in campo quello che si prova in allenamento. Ho iniziato da mezzala poi mi sono abbassato a due. E’ normale che se gioco più vicino alle punte posso incidere di più, ma dipende sempre da quello che serve per la squadra. Mi trovo benissimo in tutti i ruoli di centrocampo”.