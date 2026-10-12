City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina, il centrocampista Rossetti: ‘Non ero in difficoltà, sto bene’.

Il passaggio su quello che si prova in allenamento e quello che accade in campo

12 Ottobre 2026 - 10:55 | Redazione

Rossetti conferenza

Quello che sembrava il reparto più forte e che aveva destato una grandissima impressione nella primissima parte di stagione, il centrocampo, è invece quello che in questo momento mostra le maggiori difficoltà. Marchionni ha provato a cambiare qualcosa inserendo sin dal primo minuto Rossetti al posto di Abonckelet, ma con risultati non esaltanti. Sollecitato su questo lo stesso Rossetti in conferenza stampa ha dichiarato: “Io in difficoltà? Sinceramente in campo non ho avuto questa impressione ma rispetto il giudizio. Fisicamente mi sento bene, non saprei. Sicuramente non possiamo essere contenti in generale perchè abbiamo l’obbligo e l’obiettivo di vincere le partite e riguardo la mia prestazione rivedendo la partita si possono avere altre letture.

Leggi anche

Ci sono stati molti duelli, è mancato qualcosa perchè le difficoltà ci sono state, in settimana si lavora al massimo per migliorare, ma purtroppo ogni tanto la domenica non riusciamo a mettere in campo quello che si prova in allenamento. Ho iniziato da mezzala poi mi sono abbassato a due. E’ normale che se gioco più vicino alle punte posso incidere di più, ma dipende sempre da quello che serve per la squadra. Mi trovo benissimo in tutti i ruoli di centrocampo”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?