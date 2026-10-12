Disabilità gravissima in Calabria, al via gli avvisi pubblici per assegni di cura

Entra nella fase di piena operatività su tutto il territorio calabrese l’intervento a sostegno delle persone in condizione di disabilità gravissima e dei loro nuclei familiari. Gli Ambiti territoriali sociali (Ats) della Calabria stanno completando in questi giorni la pubblicazione degli avvisi pubblici che consentono di richiedere l’assegno di cura, il contributo economico mensile erogato per dodici mensilità e destinato a garantire l’assistenza diretta al domicilio.

La misura si avvale di una dotazione finanziaria di 14,78 milioni di euro, a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze, che la Regione Calabria ha già integralmente trasferito agli Ambiti con il decreto dello scorso giugno.

Contestualmente, nel mese di luglio, la Regione ha fornito agli uffici territoriali le linee guida operative e un modello uniforme di avviso pubblico, garantendo così criteri omogenei, parità di trattamento e tempi certi d’accesso in tutti i Comuni calabresi.

A seguito dell’azione di affiancamento e dei solleciti inviati dal Dipartimento per accelerare le procedure amministrative locali, la pubblicazione dei bandi si avvia al definitivo e completo recepimento su tutta la rete regionale.

“Voglio inviare un messaggio di assoluta serenità a tutte le famiglie e ai caregiver della nostra regione: le risorse ci sono, sono già nella disponibilità dei territori e nessuno resterà escluso o privo di tutele – dichiara l’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface -. Garantire vicinanza, dignità e continuità assistenziale a chi vive condizioni di estrema fragilità è un impegno quotidiano e prioritario del Governo regionale.

Sappiamo bene quanto l’attesa possa pesare sui nuclei familiari, ed è per questo che la Regione non si è limitata a trasferire per tempo i fondi necessari, ma ha lavorato fianco a fianco con gli Ambiti territoriali, fornendo uno schema di avviso unico per agevolare il loro lavoro, superare i ritardi burocratici e assicurare la stessa velocità di risposta da Nord a Sud della Calabria.

Offriamo uno strumento concreto che riconosce il valore fondamentale del lavoro di cura svolto a casa, affiancando i cittadini con procedure semplici, trasparenti e prive di appesantimenti contabili”.