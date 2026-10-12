Caso mense scolastiche a Reggio, Cannizzaro: ‘Saremo consiglieri ispettori’ – VIDEO

Inizio settimana intenso per l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. Il Sindaco Francesco Cannizzaro, attraverso una storia su Instagram, ha aggiornato i cittadini sulle priorità della settimana, annunciando una serie di interventi mirati a garantire la qualità del servizio di refezione scolastica.

Riunito a Palazzo San Giorgio con i consiglieri di maggioranza, il primo cittadino ha voluto rassicurare le famiglie reggine sulla questione delle mense scolastiche, un tema caldo che ha destato non poche preoccupazioni nei giorni scorsi.

“Una settimana intensa con tanti annunci importanti e tanti problemi da affrontare”, ha esordito Cannizzaro, confermando l’impegno della sua squadra.

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Il focus principale dell’intervento è stato rivolto al cibo somministrato nelle scuole. Il sindaco ha ricordato la sua visita a sorpresa in una scuola del centro città lo scorso giovedì, durante la quale ha pranzato con alunni e insegnanti.

“Sapete l’esito di questa visita ispettiva”, ha sottolineato, lasciando intendere la necessità di ulteriori controlli.

La novità più rilevante è la decisione, concordata con i consiglieri, di avviare un monitoraggio a tappeto di tutte le strutture scolastiche della città. “Abbiamo pensato di definirci ‘consiglieri ispettori’ per un po’ di tempo”, ha annunciato Cannizzaro.

“Andremo in ogni singola scuola, nessuna esclusa, a monitorare la somministrazione del cibo”.

I controlli, ha assicurato il sindaco, saranno effettuati “senza soluzione di continuità” e “senza nessun preavviso”, finché l’Amministrazione non avrà la certezza assoluta che i pasti serviti ai bambini siano “di prima qualità”.