Mense scolastiche, il sindaco Cannizzaro a tavola con gli studenti: ‘Continuerò a verificare il servizio’ – VIDEO

Dopo le diverse segnalazioni pervenute in questi giorni all’amministrazione da parte delle famiglie reggine sui presunti disservizi e sulla qualità dei pasti somministrati nei plessi scolastici della città, il sindaco Francesco Cannizzaro ha deciso di intervenire personalmente ed effettuare un’ispezione a sorpresa in uno degli istituti del territorio.

Senza preavviso, il primo cittadino si è presentato all’ora di pranzo in una scuola, per testare in prima persona la qualità del servizio di refezione.

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Il pranzo con gli alunni e l’assaggio del menu

Cannizzaro si è seduto ai banchetti insieme ai bambini. Il sindaco ha voluto raccogliere il parere diretto dei piccoli utenti e delle maestre attraverso lo scambio di battute con gli studenti sulla qualità dei piatti – compreso l’assaggio diretto del pane e del primo piatto del menù del giorno.

“È buono questo cibo? Ditemi la verità“, ha detto il sindaco ai bambini prima di passare all’assaggio dei cibi in porzione, che hanno riposto positivamente alla domanda.

A margine del sopralluogo, l’inquilino di Palazzo San Giorgio ha espresso la propria posizione in un video messaggio diffuso sui social:

“Sono giorni che alcuni genitori mi segnalano, attraverso i miei canali social e con una lettera indirizzata, che il cibo somministrato all’interno delle strutture scolastiche non è proprio eccellente. Allora sono voluto venire di persona a constatare: sono arrivato all’improvviso, senza avvisare nessuno. Mi sono seduto con i bambini, ho chiesto loro e agli insegnanti se il cibo andava bene, e ho pranzato con loro. Devo dire che in questa scuola il cibo era assolutamente buono“.

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Monitoraggio continuo negli istituti cittadini

Nonostante l’esito positivo del controllo odierno, il primo cittadino garantisce che la guardia sulla refezione scolastica rimarrà alta: