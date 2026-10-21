Serie D, il palinsesto di novembre di Vivo Azzurro Tv: c’è anche una partita della Reggina
Le modalità per accedere al canale e vedere le partite gratuitamente
21 Ottobre 2026 - 11:19 | Redazione
A novembre saranno cinque i match di Serie D in diretta su Vivo Azzurro Tv, tutti visibili gratuitamente previa registrazione su app o sito della piattaforma digitale FIGC. Le partite saranno trasmesse anche sul canale YouTube della LND.
Di seguito le sfide in programma a novembre (ore 14.30):
1 Novembre Piacenza-Nibbiano & Valtidone (10ª giornata Girone B)
8 Novembre Vigor Campagnano-Trastevere (11ª giornata Girone G)
15 Novembre Prato-Tau Altopascio (12ª giornata Girone E)
22 Novembre Teramo-Ancona (13ª giornata Girone F)
29 Novembre Reggina-Siracusa (14ª giornata Girone I)
*date e orario suscettibili di variazioni
COME VEDERE VIVO AZZURRO TV – Per accedere a Vivo Azzurro TV basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente degli eventi in programma. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.
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