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Protesta dei Tir, gli aeroporti di Crotone e Reggio senza carburante per gli aerei

A causa della protesta degli autotrasportatori gli aeroporti di Crotone e Reggio sono rimasti senza carburante per gli aerei: a Lamezia nessun problema

21 Ottobre 2026 - 10:17 | Comunicato stampa

Aereo Ita Tito Minniti Aeroporto

A causa della protesta degli autotrasportatori gli aeroporti di Crotone e di Reggio Calabria sono rimasti senza carburante per gli aerei.

A Lamezia Terme non si registrano problemi e le operazioni procedono regolarmente.

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È quanto viene comunicato da Enav in un Notam, cioè nell’avviso ufficiale che informa piloti e personale di volo. Il testo porta l’indicazione che:

“I piloti devono quindi pianificare il rifornimento presso l’aeroporto di partenza o precedente, in quantità sufficiente per le tratte successive”.

Fonte: Ansa Calabria

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