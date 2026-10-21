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Indisponibilità di carburante negli aeroporti calabresi: le precisazioni di Sacal

"Non sono previsti impatti sulla regolarità dei voli programmati". La nota di Sacal sulla situazione degli aeroporti calabresi

21 Ottobre 2026 - 15:30 | Comunicato stampa

Tito Minniti ITA Aeroporto Dello Stretto Aereo 7

Con riferimento alle notizie diffuse a mezzo stampa, relative all’emissione dell’avviso di indisponibilità di carburante aeronautico presso gli Aeroporti Calabresi, SACAL precisa che, grazie alle procedure operative già in essere, non sono previsti impatti sulla regolarità dei voli programmati nei prossimi giorni. Al riguardo, si aggiunge che SACAL si è tempestivamente attivata per ripristinare la regolare disponibilità di carburante già per la giornata di domani.

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