Indisponibilità di carburante negli aeroporti calabresi: le precisazioni di Sacal
"Non sono previsti impatti sulla regolarità dei voli programmati". La nota di Sacal sulla situazione degli aeroporti calabresi
21 Ottobre 2026 - 15:30 | Comunicato stampa
Con riferimento alle notizie diffuse a mezzo stampa, relative all’emissione dell’avviso di indisponibilità di carburante aeronautico presso gli Aeroporti Calabresi, SACAL precisa che, grazie alle procedure operative già in essere, non sono previsti impatti sulla regolarità dei voli programmati nei prossimi giorni. Al riguardo, si aggiunge che SACAL si è tempestivamente attivata per ripristinare la regolare disponibilità di carburante già per la giornata di domani.
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