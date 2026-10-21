Reggina: il giovane Rosario Girasole sulla vittoria, l’errore di Lancini e la forza del fratello Domenico

La saggezza oltre che in campo anche davanti a un microfono per l’Under vestito da Over così come ama definirlo mister Marchionni. Rosario Girasole è stato ospite di “Momenti Amaranto” su Videotouring, di seguito qualche passaggio dei suoi interventi: “Sì, sicuramente è stata una partita nel primo tempo dominata. Abbiamo avuto tante occasioni, potevamo fare comunque più gol. Poi c’è stato quell’errore singolo, loro hanno provato a rientrare in gara, ma va sottolineata la capacità di reazione che ha avuto intanto Lancini e poi tutta la squadra. Parliamo di un calciatore di grandissima esperienza. Non era facile gestire quella seconda parte di gara, avendo dato vita ad una squadra che sembrava morta dopo il doppio colpo subìto, noi in alcuni momenti siamo stati capaci anche di soffrire, pur senza mai subìre occasioni importanti. Certo che conta l’aspetto mentale e anche molto, infatti noi siamo stati secondo me bravi in questo. Vittorie così ti restituiscono morale, dopo quelle due partite in cui non siamo stati bravi a esprimerci al meglio e soprattutto ai nostri livelli.

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Se gioco a sinistra o se gioco a destra, alla fine cerco di dare sempre il massimo. Sicuramente ognuno spera sempre di giocare, perché alla fine quando giochi ti senti comunque parte integrante. Però anche quando non giochi devi essere lo stesso un punto di riferimento. Domenico è entrato a freddo, è stata comunque un’occasione e lui comunque si è fatto trovare pronto, è entrato e lo ha fatto alla grande, giocando una grandissima partita. Non era facile, sai, si fa male un compagno di squadra, lui in un minuto si riscalda, entra e si cala immediatamente nel contesto della partita. E ovviamente non parlo così perchè si tratta di Domenico ma semplicemente perchè è accaduto“.