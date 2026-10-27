Calcio: ‘La mia Reggina più forte?’ Il Ds Gabriele Martino risponde così

Altro passaggio del Ds Gabriele Martino a “Zona Amaranto“, è quello in cui un tifoso chiede quale secondo il suo punto di vista, sia stata la mia Reggina più forte: “Non riesco a trovare la Reggina più forte e parlo chiaramente in riferimento alla mia presenza all’interno del club. E’ difficile perchè in 25 anni hanno indossato la maglia amaranto calciatori forti, ma veramente forti in tutte le categorie. Io ho interrotto il mio primo rapporto con la Reggina nel 2004 perchè pensavo che l’anno precedente eravamo riusciti a costruire una squadra veramente forte e che bastasse poco per migliorarla ancora con l’obiettivo di emulare il modello Udinese.

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Ma poi come fai a dimenticare la Reggina dei Kallon, Pirlo, Baronio, Possanzini, Cozza. E successivamente a questi sono arrivati altri calciatori di elevata qualità, perchè a me piaceva costruire le squadre con un alto tasso tecnico. Quindi Leon, Di Michele, Nakamura. Tutta gente che il pallone lo faceva cantare. Credetemi non è facile, forse si potrebbe fare una squadra con un mix di tutti questi, senza dimenticare quelli che sono usciti dal settore giovanile e che hanno avuto poi una carriera luminosa”.