Reggina, il Ds Martino: ‘E’ la squadra più forte’. Poi l’analisi su cosa si può migliorare e il rammarico

Lunga chiacchierata con il Ds Gabriele Martino, ospite di “Zona Amaranto” in onda su CityNow: “Mi sembra un campionato per qualità tecniche inferiore a quelli precedenti. Da quando la Reggina disputa la serie D, credo sia il meno forte rispetto agli altri e la prova è che tre delle quattro neopromosse si trovano nelle primissime posizioni. Aggiungiamo pure società in netta difficoltà dal punto di vista finanziario e organizzativo, dopo nove giornate ce ne sono due che già annaspano. Poi ci sono quelle che in estate venivano date come compagini forti vedi Nissa, Nuova Igea e Athletic Palermo che in questa fase iniziale hanno totalmente deluso. Conferma invece la bontà dell’organico, i risultati e tutto quello che si pensava in estate tra la forza della società e la qualità dei calciatori, la Reggina, decisamente la più forte di tutti.

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Personalmente sono rammaricato per l’eliminazione dalla Coppa Italia, perchè un club come la Reggina non deve sottovalutare nulla e fregiarsi di un titolo è sempre motivo di orgoglio. Non mi è piaciuto il modo in cui si è usciti. La sorpresa è certamente il Sambiase, risultati frutto di impegno, lavoro e organizzazione, senza proclami oggi si gode questo primato in classifica, poi aggiungerei la Vibonese, ben strutturata.

Adesso si apre un ciclo di tre gare, ma attenzione a non ritenerle partite facili. Il rischio è quello di prendere sottogamba questi incontri, sarebbe un errore gravissimo. Ma se la Reggina gioca come sa, ci potranno dire nulla di più di quello che già sappiamo e che ha già detto questo campionato, che la Reggina è la più forte. Un punto debole? Chi mi conosce sa che non dico le cose per piaggeria. Quando devi fare così tanto come ha dovuto fare la società in estate e costruire una squadra non per competere ma per vincere, è chiaro che qualcosa puoi non azzeccarla e direi che questo è successo. Sono arrivati tanti calciatori bravi, non è ancora al top sul piano del gioco ma forse nella gestione Under si poteva fare di più e forse anche sulla composizione dell’organico in generale. Non vedo reparti deboli ma probabilmente andrà migliorata la gestione complessiva”.