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Reggina, il Ds Martino esalta il giovane Toscano: ‘In serie A giocano esterni sinistri non superiori a lui’

Il paragone con un esterno amaranto del passato e l'attuale punto debole

27 Ottobre 2026 - 09:26 | Redazione

Filippo Toscano esulta con le mani a forma di cuore dopo un gol con la maglia della Reggina

Nel corso della trasmissione “Zona Amaranto” in onda su CityNow, il Ds Gabriele Martino ha parlato di Reggina e ha risposto così sul giovane Toscano: “Per quello che ho visto e limitando la mia conoscenza al campo, e voi sapete bene quanto sia importante per raggiungere livelli più alti anche la persona, dico che ha ampie possibilità di andare avanti. In serie A giocano esterni sinistri non superiori al Toscano attuale. Anche da noi in passato alla Reggina ha giocato in A (Morabito) chi non aveva le stesse potenzialità che oggi riscontro invece in questo ragazzo. Credo debba migliorare tanto sotto l’aspetto difensivo, ma per caratteristiche fisico-atletiche e tecniche, secondo me Toscano può e deve ambire a palcoscenici importanti“.

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