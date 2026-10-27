Calciomercato Reggina: Domenico Girasole firma la risoluzione. In arrivo Luca Bruno

Il saluto alla maglia amaranto dopo averla indossata con orgoglio, professionalità e un attaccamento che va ben oltre il semplice rapporto tra un calciatore e la propria squadra

Domenico Girasole e la Reggina, siamo ormai ai titoli di coda. Tra qualche ora il difensore reggino saluta ufficialmente la maglia amaranto, dopo averla indossata con orgoglio, professionalità e un attaccamento che va ben oltre il semplice rapporto tra un calciatore e la propria squadra. Prima della conferenza stampa del tecnico Marco Marchionni, in programma alle 12:30 al centro sportivo Sant’Agata, Girasole è atteso in sede per definire la risoluzione consensuale del contratto. Una separazione ormai vicinissima, che dovrebbe aprire al difensore le porte della Serie C, categoria dalla quale sono arrivate diverse richieste.

Girasole, un addio che lascia l’amaro in bocca

La Reggina perde un pezzo importante del proprio organico. Ma soprattutto un calciatore di assoluto valore umano e professionale. Un reggino che per questa maglia ha dato veramente tutto, dimostrando sempre grande disponibilità, serietà e attaccamento ai colori amaranto. Ogni addio porta con sé un pizzico di amarezza, ma questo probabilmente dispiace ancora di più. Perché Domenico Girasole non è stato soltanto un difensore della Reggina, ma un calciatore che ha vissuto il significato di rappresentare la squadra della propria città.

La volontà di trovare maggiore spazio, probabilmente qualche incomprensione e la possibilità di tornare tra i professionisti hanno evidentemente avuto un peso decisivo nella scelta. Dopo una prima fase in cui la società non sembrava intenzionata a concedere il via libera, adesso si è arrivati alla separazione.

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Reggina, arriva Luca Bruno dalla Nissa

La società amaranto, intanto, ha già individuato il sostituto. Si tratta di Luca Bruno, difensore centrale classe 1996, reduce dall’esperienza con la Nissa. Proprio nella giornata di ieri, lunedì 26 ottobre, il club siciliano ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto, richiesta dallo stesso calciatore per trasferirsi altrove. Bruno è un difensore di esperienza, che nelle ultime stagioni ha rappresentato un punto di riferimento della formazione siciliana, indossando anche la fascia di capitano. Un profilo che la Reggina ha scelto per garantire solidità e affidabilità al reparto arretrato.

L’accordo con il club amaranto è ormai definito e la firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore.