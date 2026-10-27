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Judo Club Reggio Calabria protagonista al Trofeo Italia di Policoro: tre medaglie conquistate

Un bilancio decisamente positivo con una società che continua a portare in alto il nome della città nel panorama judistico nazionale

27 Ottobre 2026 - 09:46 | Comunicato

Judo Club Reggio Calabria

Un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per il Judo Club Reggio Calabria, protagonista al Trofeo Italia Cadetti e Juniores, svoltosi il 24 e 25 ottobre a Policoro, in Basilicata. La manifestazione ha richiamato oltre 1.000 atleti provenienti da tutta Italia, che si sono confrontati sui tatami nelle due giornate di gara, dando vita a incontri di alto livello tecnico e agonistico.

A distinguersi sono stati in particolare Silvia Provazza e Marcello Bellini, capaci di conquistare complessivamente tre prestigiose medaglie. Silvia Provazza ha firmato una straordinaria doppietta, conquistando due medaglie d’argento: la prima nella categoria Cadetti Under 18, +70 kg, che vedeva la partecipazione di 11 atlete, e la seconda nella categoria Juniores Under 21, +78 kg, con quattro atlete in gara.

Judo Club Reggio Calabria

Ottima prestazione anche per Marcello Bellini, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Juniores Under 21, -66 kg, distinguendosi in una competizione particolarmente impegnativa che ha visto la partecipazione di ben 67 atleti.

Risultati che confermano il valore del lavoro svolto quotidianamente dal Judo Club Reggio Calabria e l’impegno dei suoi atleti, capaci di confrontarsi con determinazione in competizioni di rilievo nazionale. Al di là delle medaglie, il fine settimana di Policoro ha rappresentato un’importante occasione di crescita e confronto per tutti i ragazzi della società reggina, tra cui Alessandro Bonarrigo e Antonino Bellini, che hanno preso parte alla manifestazione.

Un bilancio decisamente positivo, dunque, per il Judo Club Reggio Calabria, che su 4 atleti, porta a casa 3 medaglie e continua a portare in alto il nome della città nel panorama judistico nazionale, grazie alla passione, alla costanza e alla determinazione dei suoi giovani atleti.

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