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Reggio, doppio incidente sul raccordo autostradale: traffico in tilt e code chilometriche – FOTO

Due incidenti a poche centinaia di metri di distanza, uno all'interno della galleria di Spirito Santo e l'altro nei pressi dello svincolo del Calopinace. Circolazione paralizzata e lunghe code

03 Novembre 2026 - 08:48 | di Redazione

Mattinata complicata per gli automobilisti a Reggio Calabria. Due incidenti stradali, a distanza di poche centinaia di metri l’uno dall’altro lungo il raccordo autostradale in direzione nord-sud, hanno mandato in tilt la circolazione, provocando pesanti rallentamenti e code chilometriche.

Il primo incidente si è verificato all’interno della galleria di Spirito Santo, dove sono rimaste coinvolte due automobili, entrambe di colore rosso: una Citroën C3 Aircross e una Renault.

incidente raccordo galelria spirito santo

Poche centinaia di metri più avanti, poco prima dello svincolo che conduce alle bretelle del Calopinace, si è verificato un secondo incidente, questa volta un tamponamento che ha coinvolto tre vetture.

incidente raccordo galelria spirito santo ()

Traffico paralizzato, sul posto Anas e forze dell’ordine

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, in nessuno dei due incidenti si registrano feriti gravi.

Pesantissime, invece, le ripercussioni sulla viabilità. I due sinistri, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, hanno provocato lunghe code e rallentamenti lungo il raccordo, creando notevoli disagi agli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato per gestire la situazione e gli accertamenti del caso.

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