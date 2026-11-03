Domotek Reggio Calabria, novembre di fuoco: quattro sfide tra PalaCalafiore e trasferte
Due gare casalinghe e due trasferte per gli amaranto, attesi da un mese intenso nel campionato di Serie A2 Credem Banca
03 Novembre 2026 - 09:35 | Redazione
Quattro partite in diciotto giorni per la Domotek Volley Reggio Calabria, pronta ad affrontare un novembre ricco di impegni nel campionato di Serie A2 Credem Banca. Dopo la prima sconfitta stagionale contro Grottazzolina, la formazione amaranto vuole riprendere il proprio cammino e continuare a raccogliere punti importanti per l’obiettivo salvezza.
Il calendario prevede due incontri al PalaCalafiore e altrettante trasferte, con la squadra di coach Polimeni chiamata a confrontarsi con avversari impegnativi.
Il calendario della Domotek Reggio Calabria a novembre
Questi i quattro appuntamenti in programma:
- Domenica 8 novembre, ore 18:00: Domotek Reggio Calabria – JV Gioia del Colle
- Domenica 15 novembre, ore 16:00: Essence Hotels Fano – Domotek Reggio Calabria
- Sabato 21 novembre, ore 18:30: Rinascita Lagonegro – Domotek Reggio Calabria
- Mercoledì 25 novembre, ore 20:30: Domotek Reggio Calabria – Union Napoli
Il PalaCalafiore protagonista, la Domotek chiama a raccolta i tifosi
Si comincia domenica 8 novembre davanti al pubblico reggino, mentre il secondo appuntamento casalingo è fissato per mercoledì 25 contro Union Napoli. Nel mezzo, le trasferte contro Fano e Lagonegro, due occasioni per misurare la crescita della formazione amaranto lontano dalle mura amiche.
La società chiama a raccolta i propri sostenitori, ribadendo l’importanza del fattore campo: “Il PalaCalafiore è la nostra casa, voi siete la nostra forza“.
Un novembre che rappresenterà un altro banco di prova per la matricola reggina, determinata a consolidare il proprio percorso nella seconda serie nazionale.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie