ASI Padel Tour 2026, Finali Nazionali: trionfo della squadra Sicilia a Reggio Calabria

Si è conclusa con una giornata all’insegna dello sport, della competizione e della condivisione l’edizione 2026 delle finali nazionali ASI Padel Tour 2026, che ha visto Reggio Calabria protagonista per tre giorni di gare sportive, eventi di promozione del territorio, di approfondimento sociale e diffusione della pratica sportiva. Un appuntamento che ha riunito atleti e appassionati della disciplina provenienti da nove regioni, celebrando i valori dello sport, dell’aggregazione e della sana competizione, in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Grande protagonista anche la Sicilia, che ha conquistato entrambi i titoli a squadre. Nella finale femminile, infatti, la squadra siciliana, composta da Giorgia Erriu e Roberta Alletto si è laureata vincitrice, confermando il proprio valore e la qualità del gruppo. Stesso risultato nella finale maschile, dove la rappresentativa siciliana, composta da Gaspare Todaro e Vincenzo Giacalone, ha completato il doppio successo, portando a casa anche il titolo della competizione maschile.

Per quanto riguarda i risultati finali, nella finale mista a conquistare il successo è stata la coppia Manzione-Sartini.

Tre risultati che hanno caratterizzato una manifestazione, organizzata dal Comitato Asi provinciale di Reggio Calabria, con oltre 40 partecipanti, capace di valorizzare il movimento del padel e il lavoro delle squadre partecipanti, offrendo un’importante occasione di confronto sportivo tra atleti provenienti da diversi territori. Quest’anno le finali nazionali hanno avuto come testimonial l’atleta azzurra Sara D’Ambrogio, campionessa italiana e mondiale di Padel che ha partecipato anche ad eventi di promozione sportiva con i piccoli alunni dell’asilo Children & Family di Reggio Calabria insieme agli istruttori del Circolo Tennis ‘Rocco Polimeni’ e di approfondimento comportamentale sportivo con la psicologa Marika Nigero.

L’obiettivo di ASI è stato quello di creare un evento di interesse e carattere nazionale allestendo, per le Finali, tre circoli sportivi, il riconfermato CKC, da anni punto di riferimento del movimento del Padel a Reggio Calabria, il Parco Padel e il Circolo Sporting Stelle del Sud, aperte al pubblico, idonee ad accogliere sportivi, appassionati e spettatori. Per l’occasione i finalisti hanno avuto modo di visitare il Museo archeologico nazionale con i Bronzi di Riace, visitare Reggio Calabria e le sue attrazioni principali, tra cui il Lungomare monumentale. La premiazione si è svolta al circolo Sporting Stelle del Sud alla presenza del presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti e di tutto lo staff organizzativo che ha reso possibile il corretto svolgimento della manifestazione: Sergio Zumbo, vicepresidente Asi provinciale Reggio Calabria, Alessandra Tavella, Simone Romeo, Anna Mesiano, Christian Serra, Marika Nigero e i professionisti di Calabriando.

“Il Comitato provinciale Asi di Reggio Calabria – ha detto il presidente Fabio Gatto – ha inteso organizzare una manifestazione nazionale multidisciplinare incentrata in particolare sul Padel uno sport di attuale grande popolarità ed grande crescita di praticanti”. “Avere ospitato le finali nazionali per noi è un motivo di grande soddisfazione – ha aggiunto – anche per via delle importanti ricadute sul territorio, avendo ospitato delegazioni di 9 regioni italiane. E’ stato bello non solo aver realizzato un momento intenso di sport, ma anche aver contribuito a rafforzare rapporti e sinergie con altri Comitati Asi, con in quali stiamo collaborando costruttivamente alla sana promozione dello sport. L’iniziativa è stata concepita per integrare la realizzazione di un evento sportivo di tre giorni con la fruizione, la valorizzazione e la promozione degli attrattori culturali e paesaggistici regionali, anche per i cittadini provenienti da diverse regioni italiane”. L’evento è realizzato con il contributo della Regione Calabria. Ai vincitori delle tre categorie, inoltre, è stato consegnato un vaucher vacanza di una settimana al ‘Coral Bay di Sharm El Sheikh’, offerto dal gruppo ‘Domina’ partner di ASI.