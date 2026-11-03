Reggina-Ragusa: i tifosi hanno votato il migliore in campo

Una prestazione da protagonista assoluto per Michele Guida, decisivo nel successo della Reggina contro il Ragusa. Due gol e un assist per il calciatore amaranto, che ha conquistato il riconoscimento di MVP della partita, assegnato attraverso il voto della community.

Una giornata da incorniciare per Guida, capace di lasciare il segno sia in fase realizzativa che nella costruzione delle azioni offensive. La doppietta e l’assist rappresentano il giusto premio per una prestazione di grande qualità. I tifosi amaranto non hanno avuto dubbi, scegliendolo come migliore in campo di Reggina-Ragusa.