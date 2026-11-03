Voto fuori sede, AVS Reggio: ‘Un diritto, non una concessione. La nuova legge nasconde un tranello’

Dobbiamo prepararci per tempo per la tornata elettorale del 2027. Studiando la nuova disciplina per il voto dei fuori sede, quella che può sembrare una concessione non lo è, perché il voto è un diritto, ma nasconde un tranello burocratico che rischia di escludere migliaia di elettori: una scadenza troppo breve!

La Legge 9 ottobre 2026, n. 180, art. 8, e la successiva Circolare DAIT n. 65 del 15 ottobre 2026 del Ministero dell’Interno, introducono a regime il voto dei cittadini temporaneamente domiciliati fuori dal Comune di iscrizione elettorale.

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Cosa prevede la nuova norma

Possono votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, con permanenza prevista di almeno nove mesi;

La possibilità riguarda esclusivamente le elezioni della Camera e del Senato, l’elezione dei membri del Parlamento europeo e i referendum ex artt. 75 e 138 della Costituzione. Sono escluse le elezioni comunali e regionali;

La domanda di iscrizione nell’elenco comunale degli elettori fuori sede deve essere presentata al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, via consegna a mano, PEC o mail ordinaria.

Il punto critico: la scadenza troppo breve, anzi brevissima

Per tutti gli elettori fuori sede per motivi di studio o lavoro la cui condizione è già in essere, la domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 31 dicembre 2026. La domanda presentata entro tale data sarà valida per tutte le consultazioni che si terranno nel 2027.

Si tratta di un termine limitativo, poco pubblicizzato, che preclude fortemente l’accesso al diritto di voto. Chi non presenterà domanda entro fine anno non potrà votare nel Comune di domicilio alle prossime Politiche. Nessuno ne parla, nessuno è informato su questa possibilità e questo limite.

Per questo, come Alleanza Verdi e Sinistra di Reggio Calabria, attiviamo da subito uno sportello di assistenza:

Forniremo il modello di domanda conforme alla Legge 180/2026;

Assisteremo nell’invio al Comune di competenza;

Raccoglieremo le segnalazioni di mancata risposta da parte degli Uffici elettorali.

I cittadini fuorisede possono scrivere a: sinistraitaliana.avs.rc@gmail.com o rivolgersi al Gruppo Consiliare AVS presso Palazzo San Giorgio – Comune di Reggio Calabria.

Intanto attiviamoci con il “Passaparola”.