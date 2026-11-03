Reggina, sospiro di sollievo per Alma dopo l’infortunio alla spalla

Per la prima volta dall’inizio della stagione, mister Marchionni aveva deciso di schierare la Reggina con una difesa a quattro e la coppia Alma-Guida insieme a Magrassi nel reparto offensivo. Una soluzione tattica che, però, non ha dato sul piano del gioco quello che ci si aspettava e allo stesso tempo interrotta da un inconveniente. Dopo appena quattordici minuti, infatti, lo sfortunato Alma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio alla spalla.

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Il precedente infortunio che aveva coinvolto Palmieri (sempre alla spalla), aveva alimentato qualche preoccupazione sulle condizioni del calciatore amaranto. Fortunatamente, secondo quanto raccolto, il problema di Alma sarebbe rientrato e già da oggi il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente insieme ai compagni. Una buona notizia per Marchionni, che potrà preparare la partita di domenica con l’Enna, potendo contare su un calciatore offensivo, sapendo di dover rinunciare ancora a Reis e probabilmente anche Jallow.