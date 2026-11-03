Reggina: il programma degli allenamenti settimanali. Tre giorni a porte aperte
La squadra amaranto attende di sapere in quale stadio si giocherà
03 Novembre 2026 - 09:01 | Redazione
As Reggina 1914 comunica che gli allenamenti della prima squadra in programma martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione.
A partire da venerdì 6 novembre, gli allenamenti che precederanno la trasferta contro l’Enna svolgeranno a porte chiuse.
Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.
Martedì 3 novembre: pomeriggio ore 15:00
Mercoledì 4 novembre: mattina ore 10:30
Giovedì 5 novembre: mattina ore 10:30, pomeriggio ore 15:30
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