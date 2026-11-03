City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina: il programma degli allenamenti settimanali. Tre giorni a porte aperte

La squadra amaranto attende di sapere in quale stadio si giocherà

03 Novembre 2026 - 09:01 | Redazione

S Agata campo

As Reggina 1914 comunica che gli allenamenti della prima squadra in programma martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione.

A partire da venerdì 6 novembre, gli allenamenti che precederanno la trasferta contro l’Enna svolgeranno a porte chiuse.

Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.

Martedì 3 novembre: pomeriggio ore 15:00
Mercoledì 4 novembre: mattina ore 10:30
Giovedì 5 novembre: mattina ore 10:30, pomeriggio ore 15:30

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?