Reggina: il programma degli allenamenti settimanali. Tre giorni a porte aperte

As Reggina 1914 comunica che gli allenamenti della prima squadra in programma martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione.

A partire da venerdì 6 novembre, gli allenamenti che precederanno la trasferta contro l’Enna svolgeranno a porte chiuse.

Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.

Martedì 3 novembre: pomeriggio ore 15:00

Mercoledì 4 novembre: mattina ore 10:30

Giovedì 5 novembre: mattina ore 10:30, pomeriggio ore 15:30