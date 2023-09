La Fenice Amaranto invia la documentazione alla Figc. Attesa l'iscrizione

Dopo un’altra giornata carica di tensione, incontri, comunicati di dissenso nei confronti del sindaco f.f. Paolo Brunetti e della sua scelta, con l’ultimo intervento del primo cittadino si è chiusa in maniera definitiva la questione, almeno burocraticamente. Non si torna indietro e si procederà con la società scelta in seguito alla manifestazione di interesse quindi La Fenice Amaranto che, ricevuti i documenti dal Comune di Reggio Calabria, tra gli altri la lettera di gradimento e il nulla osta per lo stadio, una parte verrà inviata un’altra la consegnerà direttamente in Figc per l’ottenimento dell’iscrizione in sovrannumero in serie D. Forse a breve si potrà tornare a parlare di una palla che rotola, ma l’enorme dissenso di gran parte dei tifosi farà certamente ancora molto rumore.