Antonino Ballarino: “Ringrazio l’Enna Calcio, l’accoglienza riservata è stata apprezzata”

La Reggina 1914 esprime gratitudine all'Enna Calcio per l'accoglienza al match del “Generale Gaeta” e per la sportività dimostrata

AS Reggina 1914 ringrazia la Società Enna Calcio per la squisita accoglienza riservata alla dirigenza e alla squadra amaranto in occasione del match disputato al “Generale Gaeta”.

“A nome di tutto il club, desidero ringraziare il Presidente Luigi Stompo, il direttore generale Fabio Montesano e tutta la società dell’Enna Calcio per come hanno inteso riceverci”.

Queste le dichiarazioni del patron Antonino Ballarino che aggiunge: