Enna: il presidente Stompo esalta la Reggina e la dirigenza amaranto

Al termine della gara vinta dalla Reggina il presidente dell’Enna Luigi Stompo ha parlato ai canali ufficiali del club:

Reggina di altra categoria

“I valori in campo erano diversi e anche e le risorse economiche. Quando incontri una squadra come la Reggina con questi valori in campo e loro fanno la partita perfetta, chiaramente vai in difficoltà. Il risultato è pesante ma rispecchia i veri valori delle due squadre. Oggi abbiamo incontrato una compagine di categoria superiore, nella Reggina ci sono calciatori che hanno fatto la serie A, la B, un tasso tecnico incredibile. Auguro alla Reggina il meglio, anche la dirigenza è di livello”.