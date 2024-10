Reggina: le scelte coraggiose di Pergolizzi e la tenacia di Salandria

Guai a pensare che sia tutto risolto. Il tecnico non si esalta per la grande vittoria

Finalmente, verrebbe da dire. La Reggina gioca la partita quasi perfetta e porta a casa tre punti pesanti, conquistati con pieno merito e con un punteggio larghissimo. 4-0 il risultato finale ma soprattutto una prestazione ai limiti dell’impeccabile sul piano tattico e tecnico. Mister Pergolizzi tiene fuori Barillà, Porcino, Barranco e Ba, manda in tribuna Dall’Oglio e schiera un 4-3-3 dinamico e compatto. Ne viene fuori un match assai piacevole, dominato e stravinto.

Leggi anche

Ma nessuna illusione dopo la migliore partita di questa prima parte di stagione, così come ha voluto sottolineare in conferenza stampa il tecnico (“Buona partita, una vittoria o una sconfitta non cambiano il mio pensiero“), piedi per terra e si continui a lavorare. Immaginiamo sulla strada tracciata in queste ultime due partite almeno per quello che riguarda la disposizione tattica con la possibilità di cambiare gli interpreti tra l’obbligo dei tre Under e gli Over più in forma.

Tra questi certamente merita una citazione a parte Salandria. Tenacia, costanza, perseveranza per un atleta che sembrava ormai destinato all’eterna tribuna e che invece ha dimostrato una professionalità esemplare. Tre partite da titolare altrettante sono state le vittorie (la prima all’esordio), non può essere un caso. I successi aiutano e il clima che si era creato attorno alla squadra dopo l’inguardabile secondo tempo con il Licata, speriamo di averlo messo in maniera definitiva alle spalle.

Leggi anche

C’è la possibilità di fare filotto, nel contesto di un campionato dove regna grande equilibrio e tutti possono fare punti contro chiunque. Per questo motivo è fondamentale tenere la barra dritta e massima l’attenzione, non sono ammessi cali di concentrazione o convinzioni di avere raggiunto il livello ottimale, sarebbe un errore gravissimo. Le conferme le avremo già domenica in casa con il Paternò.