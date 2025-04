Pompei-Reggina: la probabile formazione amaranto. Il dubbio in attacco

Metà della difesa cambiata per infortuni. Laaribi non al meglio

Due assenze certe entrambe in difesa con Adejo e Giuliodori fuori dai giochi per infortunio. Non è un buon momento questo per la Reggina sono questo aspetto, visto che insieme agli stop forzati ci sono non al meglio della condizione anche Laaribi, Forciniti e Ragusa. I dubbi per Trocini riguardano soprattutto l’attacco.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Vesprini, Girasole, Capomaggio, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; De Felice (Ragusa), Renelus, Barranco. All. Trocini