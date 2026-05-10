Volontari Plastic Free sulla spiaggia di Porticello: raccolti 250 kg di rifiuti

Sabato 9 maggio 2026 si è svolta con grande partecipazione attiva da parte della cittadinanza di Villa San Giovanni l’iniziativa promossa da Plastic Free Onlus sulla spiaggia di Porticello.

L’evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale ha visto protagonisti volontari e realtà locali unite da un forte spirito di collaborazione per restituire bellezza alla storica spiaggia “Ex Banda Falò”, passata alla memoria della cittadinanza villese.

A guidare l’iniziativa è stata la referente locale Federica Repaci, affiancata da Ludovica Monteleone. In sole due ore di attività sono stati raccolti e differenziati 250 chilogrammi di rifiuti. Un risultato concreto che contribuisce alla tutela dell’ecosistema marino e costiero, che dimostra quanto l’impegno collettivo possa fare la differenza.

Le parole di Federica Repaci

“La giornata – ha dichiarato Federica – ha rivestito un duplice ruolo nei nostri ricordi, non solo quello della sostenibilità ma anche quello rievocativo della memoria e dei ricordi che hanno guidato le estati di tanti anni orsono”.

Presenti anche il Sindaco di Villa San Giovanni, alcuni membri della Giunta comunale, che hanno condiviso con i volontari il lavoro di squadra, offrendo il proprio sostegno concreto.

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Le referenti ringraziano per la partecipazione le associazioni Festa della Luce, BandaFalò, Nuvola Rossa e Teatro Primo coinvolti nel percorso di “Aspettando la Festa della Luce 2026 – Insieme a Francesco Talia”, Fare Eco, gli affidati in prova del servizio sociale del gruppo Uepe e i ragazzi del progetto Sai.

Plastic Free ringrazia inoltre tutti i volontari che hanno scelto di dedicare il proprio tempo a questa importante azione di cittadinanza attiva, e invita a continuare a seguire e sostenere le sue attività attraverso il sito ufficiale www.plasticfreeonlus.it e i canali social Plastic Free It e Plastic Free Calabria.