Serie D, Reggina-Athletic Palermo: le formazioni ufficiali
Mister Torrisi conferma l'undici delle ultime settimane
10 Maggio 2026 - 15:09 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-A.Palermo, gara valida per il I turno dei play off.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Desiato, Edera, Palumbo, Guida, Porcino, Macrì.
A. PALERMO (4-2-3-1): Martinez; Rampulla, Panaro, Crivello, Mazzotta; Lores Varela, Maurino; Zalazar, Bonfiglio, Grillo; Micoli. All. Ferraro
A disposizione: Marchese, Torres, Sanchez, Matera, Zaic, Anzelmo, Rafele, Faccetti, Grammauta.
Arbitro: Francesco Saffioti (Como). Assistenti: Andrea Zanichelli (Legnano), Davide Tranchida (Pisa). Quarto ufficiale: Emanuele Rotondo (Frattamaggiore)
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