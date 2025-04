Serie D: un’altra domenica di ‘passione’ per Siracusa e Reggina. Il programma e la classifica

Cinque giornate alla fine del campionato, quattro per tutte quelle squadre che in calendario avevano in programma la sfida con l’Akragas. E continua il testa a testa tra il Siracusa e la Reggina con gli aretusei che affronteranno in casa la Scafatese e gli amaranto in trasferta con il Pompei. Interessante anche la lotta nei bassifondi.

Leggi anche

Il programma della giornata

Pompei – Reggina

Sambiase – Enna

Siracusa – Scafatese

Vibonese – Licata

Favara – Nuova Igea

Locri – Città di S. Agata

Nissa – Acireale

Sancataldese – Ragusa

Riposa: Paternò

La classifica

Siracusa 66

Reggina 62

Scafatese 53

Sambiase 50

Vibonese 46

Nissa 42

Paternò 39

Pompei 34

Nuova Igea 33

Ragusa 31

Favara 28

Sancataldese 28

Acireale 28

Enna 25

Licata 22

Locri 22

Città di S. Agata 20