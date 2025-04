Reggina, Trocini: ‘Pareggiare sarebbe stata una grande ingiustizia’

Un’altra vittoria ottenuta dopo un primo tempo dominato e tante occasioni fallite nella prima frazione di gioco e una seconda parte di sofferenza dopo il pareggio di De Luca. La risolve Grillo con un bellissimo colpo di testa. Mister Trocini a radio Febea: “Sarebbe stata una grande ingiustizia pareggiare questa partita. Gol annullati, pali, traverse, tante occasioni e poi un piccolo errore stava per punirci in maniera eccessiva. Con gli arbitri non siamo fortunatissimi, uno dei due gol era regolare perchè il loro difensore è andato per impattare sul pallone, ma noi siamo più forti di tutto, anche di avversari che spezzettano il gioco, perdono tempo.

E’ un gruppo che sta provando a vincere in tutti i modi il campionato. La mia espulsione? Urlavo con Puntoriere che ogni palla si buttava a terra. Ce la giochiamo fino alla fine”.