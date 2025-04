Reggina infinita. Altri tre punti con il Pompei per continuare a sperare

Una Reggina che non muore mai e anche nei momenti di maggiore difficoltà, trova la forza per ripartire e trovare lo spunto vincente. Settimo successo consecutivo per gli amaranto, questa volta firmato dai gol di Capomaggio e Grillo e quel pareggio momentaneo di De Luca che aveva creato non poche apprensioni. Continua la rincorsa al Siracusa e domenica al Granillo contro la Nissa, mentre la capolista osserverà un turno di riposo.

Primo tempo

Reggina costretta ancora a cambiare per alcune assenze importanti, pur potendo contare sul recupero di Ragusa. Mister Trocini schiera Lagonigro tra i pali, davanti a lui Vesprini, Girasole, Capomaggio e Cham, in mezzo Urso e insieme a lui Porcino e Barillà, davanti Ragusa, De Felice e Barranco.

Dopo un dominio territoriale netto della Reggina, al minuto ventitre Urso si procura e batte un calcio di punizione dal limite. Perfetta l’esecuzione e palla che sbatte sulla traversa. Sulla stessa azione De Felice dopo un cross, da due passi e davanti alla porta colpisce il palo e subito dopo, un pallone recuperato e messo in mezzo, da buonissima posizione Ragusa non riesce incredibilmente a trovare la porta. Tutto in poco più di un minuto.

Arriva al trentesimo il meritato vantaggio per la Reggina con la prima rete in amaranto per Capomaggio di testa, la sua sesta stagionale, su calcio d’angolo battuto da Ragusa, 0-1. A otto dalla chiusura della prima frazione, solita rimessa lunghissima di Cham, tocca di testa Girasole, lestissimo De Felice che da due passi mette in rete, ma è in posizione irregolare, gol annullato.

Al quarantesimo, ancora su angolo battuto da Ragusa, Girasole a pochi centimetri dalla porta si trova il pallone sulla testa, ma non riesce a piazzarlo e conclude sopra la traversa. Altra grande occasione. Nuovo gol tolto a De Felice che accomoda il pallone in rete di collo esterno, rimesso in gioco da un difensore, ma secondo l’arbitro la giocata in retropassaggio è involontaria. In pieno recupero i padroni di casa al primo affondo usufruiscono di un calcio di punizione dal limite. Nulla di fatto, il primo tempo si chiude con il risultato di 0-1, strameritato viste le tante occasioni avute da Barillà e compagni.

Secondo tempo

Il Pompei si gioca subito la carta De Luca, attaccante di grande esperienza, partito dalla panchina. Incredibile errore difensivo degli amaranto al nono minuto e il nuovo entrato De Luca, servito dal reggino Puntoriere, da due passi schiaccia di testa il pallone in rete, 1-1. Al sessantesimo doppia sostituzione per la Reggina con gli ingressi di Grillo e Renelus per De Felice e Ragusa.

Un attimo dopo, grande occasione per la Reggina con la rimessa lunga di Cham e dopo una mischia Renelus va a botta sicura, bravissimo a respingere il portiere D’Agostino. A quindici dalla fine è il Pompei che rischia di andare in vantaggio con una bella azione sulla corsia di destra e solo un intervento di Girasole evita il peggio.

Trocini manda dentro anche Laaribi e Dall’Oglio per Porcino e Urso. Le uniche occasioni arrivano dalle lunghe rimesse di Cham, questa volta sulla testa di Girasole che non centra la porta. Si gioca tutto la Reggina con l’ingresso in campo anche di Curiale, squadra super offensiva.

A cinque dalla chiusura prova Grillo con una girata al volo, palla lontanissima dalla porta. Quando tutto sembrava finito, arriva il bellissimo colpo di testa di Grillo che questa volta il cross lo riceve, una inzuccata perfetta su cross da sinistra, 1-2 a tempo regolamentare quasi scaduto. E intanto mister Trocini si becca un’altra espuslione. Il finale vede gli amaranto difendere a denti stretti una preziosissima vittoria, l’ennesima. La rincorsa continua.