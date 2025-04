Reggina, Grillo: ‘Ci giochiamo tutto ogni partita, adesso il Siracusa riposa…’

Tanti assist al bacio per i compagni, questa volta invece il cross lo ha ricevuto per concludere con un bellissimo colpo di testa e regalare alla Reggina una preziosissima vittoria. Paolo Grillo ai microfoni di radio Febea: “E’ il mio primo gol di testa, ma quello che contava era vincere. Abbiamo dimostrato di saper soffrire, questa squadra non muore mai, puntiamo a vincere sempre fino alla fine e poi vedremo.

Il primo tempo è stato giocato alla grande, il gol di De Felice era regolare e forse c’era un rigore su Barillà. Inaspettato il loro pareggio, ma poi siamo riusciti a spuntarla.

Nei minuti finali provi il tutto per tutto. E’ stato bravissimo Renelus a mettere la palla dentro e io ci ho creduto. Sono felice per il mio primo gol con questa maglia, ma conta solo vincere. Ci giochiamo tutto ogni partita, adesso il Siracusa riposa, noi pensiamo a fare sempre bottino pieno”.