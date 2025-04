Pompei-Reggina: tutto secondo previsioni, è sold out il settore ospiti

“Ancora una volta, il supporto non mancherà: grazie a chi ci sarà anche questa volta“. Con questo post la pagina facebook ufficiale della Reggina annuncia il sold out nel settore ospiti, quello riservato ai tifosi amaranto in trasferta a Pompei. Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi e la risposta non si è fatta attendere, anche se la disponibilità dei tagliandi rispetto al solito è più ridotta. Meno di trecento.