Reggina, Pergolizzi: ‘Una vittoria o una sconfitta non cambiano il mio pensiero’

Vittoria schiacciante della Reggina sul campo dell’Enna e risposta decisa a quel brutto secondo tempo con il Licata. Adesso la vetta della classifica è vicinissima e la giornata di oggi mette in evidenza il grande equilibrio che c’è in questo campionato.

Su radio Febea è intervenuto mister Pergolizzi:

“Una buona prestazione, può sembrare tutto facile ma questo è un campo complicato. Non cambia nulla, ci dà un pò di serenità in più. Una vittoria o una sconfitta non mi fanno cambiare il pensiero e gli obiettivi, bisogna lavorare e pensare subito al Paternò . Sono contento soprattutto perchè nella buona prestazione siamo riusciti anche a palleggiare.

Ho chiesto alla squadra semplicità, ma per dire chi siamo veramente ci vuole ancora del tempo, non mi va di andare oltre con l’entusiasmo, stiamo con i piedi ben piantati a terra. La Reggina ha fatto la Reggina? Non lo so, forse, tutti stanno iniziando a giocare e questo è un altro lato positivo. Salandria? Quello che vedo lo porto sul campo, non invento nulla. Anche un passetto alla volta può essere importante”.