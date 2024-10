Curiale: ‘Volevo venire alla Reggina già dallo scorso anno’

Vittoria netta sul campo dell’Enna e vittoria strameritata con la strada spianata dal primo gol in amaranto di Curiale, ai microfoni di radio febea:

“Trasferta insidiosa perchè il campo non era nelle migliori condizioni. Siamo alla ricerca della identità definitiva, sono contento per quanto fatto oggi. Sono arrivato a settembre e non ho fatto la preparazione con la squadra e quindi indietro anche nelle gerarchie, giusto così. Voglio portare la mia esperienza in questo gruppo.

Urso è stato bravo a battere quel calcio di punizione, mi sono inserito in mezzo a due e ho fatto gol. Spero di trovare un pò di minutaggio per trovare la condizione migliore. Non è facile quando hai tanti calciatori trovare la quadra soprattutto in un organico così forte. Adesso siamo con il 4-3-3 e va bene così. Domenica vediamo se è stata intrapresa la strada giusta. Lo scorso anno volevo venire alla Reggina ma non si sono creati i presupposti. L’obiettivo è quello di riportare la Reggina tra i professionisti”.