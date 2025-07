Calabria in lutto, Anassilaos: ‘Con Salvino Nucera se ne va un pezzo della nostra memoria’

“L’ Associazione Culturale Anassilaos partecipa al dolore dei familiari e della Comunità dei Greci di Calabria per la scomparsa dell’amico scrittore e poeta Salvino Nucera la cui intera vita, quasi come una missione, è stata dedicata, direi quasi consacrata, alla conservazione e tutela del patrimonio immateriale, culturale, letterario, linguistico dei Greci di Calabria”.

Così il Presidente di Anassilaos Stefano Iorfida che ha così proseguito:

“Più volte insignito del Premio Anassilaos (nel 1994 per la sua opera narrativa in grecanico “Chàlonero” e nel 2013 per la Poesia), partecipe di molti degli incontri promossi dal Sodalizio dedicati alla civiltà dei Greci di Calabria, ne ricordiamo la passione, l’impegno, la forza delle argomentazioni e insieme la pacatezza e la mitezza nel difendere una civiltà tuttora a rischio nonostante gli strumenti legislativi e di tutela di cui oggi disponiamo. Con lui scompare una parte di noi, della nostra memoria collettiva, ma non dubitiamo che la sua battaglia, combattuta non con le armi di cui oggi tanto si parla, ma con la penna, coi libri e la poesia, possa tuttora essere vinta nel nome della Civiltà e della Cultura”.