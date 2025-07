Reggio, degrado al Cedir. Caridi: “Piazzale trasformato in discarica, inaccettabile”

Il piazzale del Cedir, uno dei più importanti poli istituzionali della città, versa in uno stato di totale degrado. A testimoniarlo è l’evidente accumulo di rifiuti che invade l’area alberata antistante gli uffici: cartacce, bottiglie, sacchetti e materiali di scarto sparsi ovunque, senza alcun intervento visibile di pulizia. Una situazione denunciata in questi giorni da numerosi professionisti che ogni giorno frequentano gli uffici giudiziari, tecnici e amministrativi ospitati all’interno del Centro Direzionale.

La scena che si presenta a cittadini e lavoratori è desolante e preoccupante: un luogo che dovrebbe essere simbolo di efficienza e legalità, ridotto a una vera e propria discarica a cielo aperto.

A prendere posizione è il consigliere comunale della Lega, Nino Caridi, che interviene con fermezza:

“Una situazione del genere è semplicemente inaccettabile. Ci troviamo di fronte a uno dei cuori istituzionali di Reggio Calabria, e vedere il piazzale del Cedir ridotto in questo stato è un’offesa alla dignità della città e dei suoi cittadini. Mi rivolgo all’amministrazione comunale, e in particolare all’assessore all’Ambiente Filippo Burrone, affinché vengano attivati con urgenza gli interventi di pulizia necessari a restituire decoro e rispetto a quest’area.”

Caridi, inoltre, evidenzia come il problema non sia limitato solo al Cedir:

“Con profondo dispiacere devo constatare che sono molteplici le zone della città che versano nello stesso stato di abbandono e sporcizia. Un’immagine impietosa, che tutto è fuorché turistica. La città ha bisogno di cura, attenzione e rispetto. Non possiamo permettere che l’incuria continui a prevalere.”

Il consigliere lancia così un appello chiaro all’amministrazione: invertire la rotta, garantendo interventi rapidi e costanti non solo al Cedir, ma in tutti i quartieri della città, per restituire ai cittadini una Reggio più vivibile, decorosa e accogliente.