Reggina perfetta, vittoria nettissima sull’Enna e vetta più vicina

Riscatto pieno dopo quel pessimo secondo tempo giocato con il Licata. La Reggina vince nettamente contro l’Enna al termine di una gara impeccabile dal punto di vista tecnico e tattico. Pergolizzi ha riproposto il 4-3-3 che sembra davvero lo sbocco migliore per questa squadra e gli amaranto conquistano così il secondo successo consecutivo, questo netto, rotondo, strameritato.

Finisce 0-4 con le firme di Curiale, prima marcatura in amaranto, poi Renelus, Cham e chiude Barranco su rigore. In virtù della sconfitta subita dalla Scafatese adesso la vetta, comandata dal Siracusa è lontana solo di due punti.

Primo tempo

Una nuova formazione, ma questa volta cambiamento legittimo visto che si scende in campo a distanza di tre giorni. Mister Pergolizzi, però, conferma il modulo e ripropone il 4-3-3 come detto con interpreti differenti. In porta super confermato Lazar, davanti a lui Bonacchi, Girasole, Adejo e Cham, in mezzo Salandria, Urso e Forciniti, davanti Curiale punta centrale con Ragusa e Renelus al suo fianco. Esclusioni eccellenti come quelle di Barillà, Ba, Porcino e Barranco che partono dalla panchina. Tribuna per Perri e Dall’Oglio.

Al settimo grande imbucata di Forciniti per Renelus che ben piazzato mette debolmente la palla in area dove erano pronti a intervenire Ragusa e Curiale. Ancora Forciniti protagonista al decimo con un tiro preciso dal limite respinto in angolo dal portiere. Prima vera occasione dell’incontro. Quattro minuti più tardi ci prova Girasole di testa su battuta d’angolo, palla a lato.

In prossimità del ventesimo una gran giocata di Ragusa che prova il tiro a giro dalla distanza, la sfera sfiora il palo. Inizio tutto amaranto. Ancora Reggina e occasione per Renelus, taglio in area e conclusione, respinta da un difensore. Il primo spunto dei padroni di casa è in prossimità della mezz’ora con una incursione sulla sinistra, palla in mezzo e girata alle stelle.

Curiale fa l’attaccante vero e sulla punizione battuta dalla trequarti da Urso, entra con perfetta scelta di tempo in area e di testa realizza la sua prima marcatura in amaranto, 0-1. Passa un solo minuto e la Reggina raddoppia. Gran giocata sulla sinistra di Ragusa che supera un avversario e manda in area, arriva puntuale Renelus che con un tocco al volo di piatto colloca la palla in rete per lo 0-2. Strameritato.

A sei dal termine del primo tempo il tentativo è di Ragusa, bella girata che però trova Simeoli pronto a intervenire. La prima frazione si chiude con gli amaranto in vantaggio di due reti.

Secondo tempo

Subito un triplo cambio per l’Enna con gli ingressi di Amenta, Cristiano e Otero. Dopo pochi minuti lo effettua anche la Reggina dopo il quarto d’ora con Curiale che lascia il posto a Barranco. La sostituzione successiva è quella che vede Provazza per Renelus, escono i due marcatori.

Al ventunesimo Barranco servito da Provazza conclude dal limite dell’area piccola, provvidenziale l’intervento di un difensore. Grande occasione un attimo dopo per Girasole sulla solita rimessa lunga di Cham e grande parata del portiere. Sulla battuta d’angolo, corta respinta della difesa e Cham trova il buco per concludere e realizzare la rete dello 0-3. Entra Ba per Urso. A dieci dal termine sfiora la quarta marcatura Provazza dopo uno spunto personale.

Finalmente in campo anche Laaribi che prende il posto di un Salandria rigenerato. Nel finale c’è spazio anche per Ndoye. Appena entrato il giovane si guadagna il calcio di rigore. Batte Barranco ed è 0-4 che diventa il risultato finale della partita.