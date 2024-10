Reggina: il Dg Praticò sulla vittoria, la posizione di Pergolizzi e la questione Rajkovic

Intercettato dai microfoni di radio Febea, ha rilasciato alcune dichiarazioni il Dg della Reggina Giuseppe Praticò dopo un periodo piuttosto lungo di silenzio da parte della società:

Il campionato e gli obiettivi

“Non ho mai visto finire un campionato alla sesta giornata, noi come società siamo stati sempre sereni perché sappiamo che la squadra è forte e possiamo lottare sino alla fine per il primo posto. Abbiamo perso due partite su rigore, senza subire tiri in porta. Il ko di Siracusa ha spento un pò l’entusiasmo, ma adesso siamo molto motivati“.

La questione Rajkovic

“Il ragazzo ha qualche problema in Serbia, gli sta scadendo il visto turistico. Non è sereno, vedremo nei prossimi giorni. Per noi è un calciatore importante, ma se non è sereno è un danno per noi e per lui. Deciderà nei prossimi giorni”.

La posizione di Pergolizzi

“Non si può pensare di mettere in discussione un progetto dopo sei partite. In un campionato ci sono alti e bassi, per vincere bisogna rimanere calmi. E’ necessario che la città e la tifoseria siano compatte attorno alla squadra, è il momento di spingere“.