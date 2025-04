RegalaUnaPoesia: Reggio celebra la Liberazione tra arte, musica e memoria – FOTO

Si è tenuto come da programma, il 25 aprile alle ore 19:00, l’emozionante evento #RegalaUnaPoesia, che ha trasformato Reggio Calabria in un crocevia di poesia, arte e memoria. In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, la città ha vissuto un momento di intensa partecipazione culturale e civile, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e attento.

Un’onda di poesia e libertà

L’atmosfera si è caricata di emozione quando gli artisti hanno dato lettura a testi di autori come Alberto Moravia, Piero Calamandrei, Vinicius de Moraes e Federico García Lorca, accompagnati dalle raffinate note dei giovani musicisti della Scuola di Musica Giuseppe Verdi, diretti dal Maestro Sergio Romeo. La fusione di parole e suoni ha creato un’esperienza immersiva, toccando corde profonde nella memoria collettiva.

L’arte come atto di resistenza

Tra i protagonisti della serata, l’artista Roberto Modafferi ha dato vita a una performance intensa, svelando la propria opera tagliando una tela. Modafferi ha dichiarato con forza:

«L’arte è un ariete contro tutte le forme di dittatura e oppressione»,

ribadendo il potere rivoluzionario della cultura. Durante l’evento, Modafferi ha anche annunciato la pubblicazione del suo nuovo libro di poesie, prevista per il 3 giugno.

Accanto a lui, le artiste Carmela Salvatore e Fiorella Cogliandro hanno svelato opere ispirate al tema della giornata, esposte tra Piazza Duomo e Piazza De Nava, arricchendo l’evento con immagini potenti e simboliche.

Unione di energie e partecipazione viva

L’evento ha visto la partecipazione attiva di numerose realtà associative locali: Karma, Amaca, Magica Mistica Musica, Apice, Starlight Company, insieme alla Scuola di Musica Giuseppe Verdi e al progetto Etimologia Magazine di Valentina Romeo. Un tessuto creativo che ha dato forza e spessore all’intera manifestazione.

A sottolineare l’importanza istituzionale dell’appuntamento, la presenza del Consigliere Metropolitano Filippo Quartuccio, che ha prestato la sua voce come lettore, testimoniando la vicinanza delle istituzioni alle espressioni artistiche della città.

Verso una tradizione annuale?

Il coinvolgimento del pubblico è stato sorprendente: attento, numeroso e profondamente partecipe. Un chiaro segnale che #RegalaUnaPoesia ha toccato corde autentiche nel cuore della comunità reggina.

Forse è davvero l’inizio di una nuova tradizione, capace di unire memoria storica e creatività contemporanea, riflessione civile e bellezza artistica.

#RegalaUnaPoesia ha dimostrato che la cultura può essere un ponte tra passato e presente, tra arte e coscienza civile: un piccolo grande miracolo reggino nato dal basso, che merita di crescere e consolidarsi.

Foto di Gabriele Gambacorta (Cilea), Chiara Glicora (Museo)