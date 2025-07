Reggina: Bandecchi ha inviato la pec e Falcomatà apre le porte

Nuova settimana e subito notizie di una certa rilevanza. Mentre Reggio Calabria per il secondo anno consecutivo ospita Sky “Calciomercato L’Originale”, in casa Reggina ci sono da registrare una serie di novità. Partiamo dal calciomercato con gli arrivi ormai prossimi di due esterni offensivi come il mancino Edera, calciatore che ricordiamo oltre ad avere già indossato la maglia amaranto in cadetteria (stagione 2020-21), conta qualche presenza anche in serie A e due reti e Palumbo, quest’ultimo già nel settore giovanile, lo scorso anno alla Vibonese, classe 2005.

Leggi anche

L’altra notizia arriva in serata con l’ufficializzazione da parte del consigliere Massimo Ripepi dell’invio di una pec da parte del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, in cui si chiede di voler confermare l’intenzione di procedere alla cessione della società, ed eventualmente fornire criteri e modalità. Dalla Reggina è attesa una risposta.

E nel mix tra il calciomercato e l’eventuale cessione del club, si inserisce la dichiarazione del sindaco Giuseppe Falcomatà a margine della presentazione di Sky “Calciomercato L’Originale” avvenuta a Palazzo Alvaro. Sollecitato dai cronisti sulla proposta di Bandecchi, risponde: “Noi come istituzioni svolgiamo il ruolo di garante e l’incontro della scorsa settimana ha ottenuto come risultato l’apertura del dialogo tra la società e la tifoseria. Credo sia giusto non chiudere le porte a nessuno e ascoltare tutte le proposte rispetto a chi si avvicina alla società per dare il proprio contributo, poi da vedere di che tipo: sponsorizzazione, ingressi o altro tipo di scelte. L’importante è che si punti a quell’unico obiettivo che è il ritorno tra i professionisti, fermo restando che essendo una società privata, sarà comunque il patron Ballarino a prendere le decisioni”.