Agrumaria Reggina presenta ‘Il Sud Italia e le nuove sfide del mondo del lavoro’

Il 7 aprile, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Agrumaria Reggina terrà la conferenza “Il Sud Italia e le nuove sfide del mondo del lavoro”, un’occasione di confronto tra imprese, istituzioni e mondo accademico sulle prospettive occupazionali e sulle strategie per rendere più competitivo il sistema produttivo meridionale.

L’iniziativa, che si inserisce nelle celebrazioni per il quarantesimo anniversario di Agrumaria Reggina, affronta un tema cruciale per il futuro del territorio: la capacità delle imprese di generare crescita sostenibile, attrarre investimenti e offrire ai giovani l’opportunità di costruire la propria carriera senza dover lasciare la propria terra. La valorizzazione del capitale umano e il rafforzamento dell’ecosistema imprenditoriale sono elementi chiave per ridurre il divario con le altre aree del Paese e per rendere il Mezzogiorno un polo attrattivo per le nuove generazioni.

L’evento, moderato da Francesca Gambarini, giornalista del Corriere della Sera, si aprirà con gli interventi di Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, e Paolo Chirico, presidente di Agrumaria Reggina, che introdurranno la discussione sul ruolo delle imprese nello sviluppo del Sud Italia. Seguirà un panel con i rappresentanti di aziende chiave nel panorama industriale meridionale che porteranno la loro esperienza sulle sfide e sulle opportunità per il rilancio economico del territorio. Tra gli speaker: Luca Busi, Amministratore Delegato Sibeg – Coca-Cola Sicilia, Francesco Grieco, Plant Director Barilla Foggia, Marco Rella, Plant Director Baker Hughes Vibo Valentia e Felice Chirico, CEO Agrumaria Reggina.

Un focus specifico sarà dedicato al ruolo della finanza d’impresa con l’intervento di Vera Veri, responsabile degli Investimenti Partecipativi di Simest, che illustrerà le leve finanziarie a disposizione delle aziende per supportare investimenti e sviluppo. A concludere i lavori, la Prof.ssa Rossella Cappetta, Associate Dean della SDA Bocconi Business School, con una lectio magistralis sul valore del lavoro e il suo impatto sulla crescita economica e sociale, con particolare attenzione alla creazione di valore condiviso tra imprese, persone e comunità. L’intervento finale sarà tenuto da Edizioni Este.

La scelta del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria come sede dell’evento rafforza il messaggio alla base dell’iniziativa: lo sviluppo del territorio passa anche dalla valorizzazione delle sue radici storiche e culturali. Un connubio tra passato e futuro che si riflette nella volontà di costruire un modello economico in grado di offrire nuove prospettive alle giovani generazioni.