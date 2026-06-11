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Torna il Festival di Sant’Eufemia d’Aspromonte: sul palco i giovani talenti calabresi

Bambini e ragazzi da tutta la Calabria protagonisti per la seconda edizione in una serata dedicata alla musica e allo spettacolo

11 Giugno 2026 - 10:28 | Comunicato Stampa

Festival Sant'eufemia Aspromonte ()

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il Festival di Sant’Eufemia d’Aspromonte, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, con un programma ancora più ricco e coinvolgente.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 17 luglio, in una serata dedicata alla musica, allo spettacolo, ai giovani talenti e alla valorizzazione del territorio.

Festival Sant'eufemia Aspromonte ()

La manifestazione vedrà protagonisti bambini e ragazzi provenienti da diverse realtà della Calabria, che avranno l’opportunità di esibirsi sul palco attraverso il canto, il ballo e altre forme di espressione artistica, mettendo in mostra le proprie capacità, la propria passione e il proprio talento davanti al pubblico.

Giovani talenti protagonisti sul palco

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura, la socializzazione e la partecipazione attiva delle nuove generazioni, offrendo ai giovani uno spazio importante per esprimersi e crescere artisticamente.

La serata sarà impreziosita dalla presenza di ospiti d’onore di fama nazionale, che contribuiranno a rendere ancora più speciale un evento che si propone di diventare un punto di riferimento per il territorio e per i giovani talenti della regione.

Festival Sant'eufemia Aspromonte ()

Il Festival è organizzato sotto la direzione artistica di Giuseppe Rugnetta, in collaborazione con l’Associazione Monte Carmelo e l’Associazione I Ragazzi di Quartiere di Sant’Eufemia d’Aspromonte, realtà che condividono l’impegno nella promozione di iniziative culturali, sociali e aggregative.

Le parole del direttore artistico Rugnetta

“Dopo l’entusiasmo e la partecipazione registrati nella prima edizione – afferma il Direttore Artistico Giuseppe Rugnetta – abbiamo deciso di riproporre il Festival in una veste ancora più grande e ambiziosa, con l’obiettivo di offrire ai giovani un’importante occasione di crescita, confronto e valorizzazione del proprio talento”.

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Il Festival di Sant’Eufemia d’Aspromonte si conferma così una manifestazione capace di unire spettacolo, cultura e partecipazione, coinvolgendo famiglie, giovani e cittadini in una serata di festa, emozioni e condivisione.

L’ingresso è aperto al pubblico.

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Sant'Eufemia d'Aspromonte Spettacolo

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