Torna il Festival di Sant’Eufemia d’Aspromonte: sul palco i giovani talenti calabresi

Bambini e ragazzi da tutta la Calabria protagonisti per la seconda edizione in una serata dedicata alla musica e allo spettacolo

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il Festival di Sant’Eufemia d’Aspromonte, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, con un programma ancora più ricco e coinvolgente.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 17 luglio, in una serata dedicata alla musica, allo spettacolo, ai giovani talenti e alla valorizzazione del territorio.

La manifestazione vedrà protagonisti bambini e ragazzi provenienti da diverse realtà della Calabria, che avranno l’opportunità di esibirsi sul palco attraverso il canto, il ballo e altre forme di espressione artistica, mettendo in mostra le proprie capacità, la propria passione e il proprio talento davanti al pubblico.

Giovani talenti protagonisti sul palco

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura, la socializzazione e la partecipazione attiva delle nuove generazioni, offrendo ai giovani uno spazio importante per esprimersi e crescere artisticamente.

La serata sarà impreziosita dalla presenza di ospiti d’onore di fama nazionale, che contribuiranno a rendere ancora più speciale un evento che si propone di diventare un punto di riferimento per il territorio e per i giovani talenti della regione.

Il Festival è organizzato sotto la direzione artistica di Giuseppe Rugnetta, in collaborazione con l’Associazione Monte Carmelo e l’Associazione I Ragazzi di Quartiere di Sant’Eufemia d’Aspromonte, realtà che condividono l’impegno nella promozione di iniziative culturali, sociali e aggregative.

Le parole del direttore artistico Rugnetta

“Dopo l’entusiasmo e la partecipazione registrati nella prima edizione – afferma il Direttore Artistico Giuseppe Rugnetta – abbiamo deciso di riproporre il Festival in una veste ancora più grande e ambiziosa, con l’obiettivo di offrire ai giovani un’importante occasione di crescita, confronto e valorizzazione del proprio talento”.

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Il Festival di Sant’Eufemia d’Aspromonte si conferma così una manifestazione capace di unire spettacolo, cultura e partecipazione, coinvolgendo famiglie, giovani e cittadini in una serata di festa, emozioni e condivisione.

L’ingresso è aperto al pubblico.