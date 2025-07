Reggio, droga nascosta fra le aiuole e in auto abbandonate: la scoperta dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria sono tornati a operare nei quartieri di Arghillà e Rione Marconi rinvenendo nuovamente armi e droga. Nei giorni scorsi è stato eseguito un controllo straordinario del territorio, con l’impiego coordinato di militari e personale specializzato, in un’azione mirata e ad alta intensità.

Droga e armi nascosti in auto abbandonate

Nel corso delle perquisizioni, condotte all’interno delle palazzine di edilizia popolare, sono stati sequestrati circa un chilo di sostanza stupefacente – hashish, marijuana e cocaina – occultata nelle aiuole interne alle palazzine e nelle auto abbandonate e spazi condominiali in disuso. Inoltre, i militari hanno rinvenuto un’arma corta, un fucile e oltre 250 munizioni di vario calibro, ben protette da strati di plastica e nascoste in un’area condominiale in disuso, difficile da individuare.

Il precedente rinvenimento di qualche mese fa

Il blitz conferma una tendenza già emersa nei mesi precedenti. In particolare, lo scorso gennaio, sempre ad Arghillà, i Carabinieri scoprirono un arsenale all’interno di un sottotetto murato. In quell’occasione furono sequestrati diversi fucili, pistole e materiale esplodente perfettamente funzionanti.

Un dispositivo di contrasto che si intensifica

Questi risultati si inseriscono in una più ampia strategia messa in campo dal Comando Provinciale dell’Arma, che prevede un’intensificazione dei controlli nei quartieri a maggiore rischio sociale e criminale. La ripetitività dei rinvenimenti e la tipologia del materiale sequestrato dimostrano l’esistenza di una rete illecita che opera in contesti urbani degradati.

L’attenzione della commissione parlamentare

La gravità della situazione non è passata inosservata a livello istituzionale.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha recentemente effettuato una missione ufficiale proprio presso la Prefettura di Reggio Calabria, visitando direttamente anche Arghillà.

Una visita che ha permesso ai parlamentari di constatare in prima persona le condizioni di forte marginalità e di raccogliere elementi utili per proporre soluzioni concrete e strutturali.

L’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri continuerà a rafforzare la propria presenza e attività operativa non solo ad Arghillà e Rione Marconi, ma in tutti quei quartieri e territori dove il degrado e l’illegalità minacciano la sicurezza dei cittadini. Attraverso un impegno costante, fatto di controlli mirati e dialogo con le comunità locali, l’Arma si pone l’obiettivo di garantire legalità e ordine pubblico su scala più ampia.