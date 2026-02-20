Bluocean’s workshop: al via un nuovo viaggio nella fotografia documentaria tra Reggio e Dubai

L'esperienza formativa, giunta alla 15esima edizione, si snoderà fra Reggio, gli Emirati Arabi, la Sardegna e le Marche. Borse di studio per i primi 10 iscritti. Tutte le info e come iscriversi

La fotografia è un linguaggio universale, capace di raccontare storie che attraversano culture, epoche e paesaggi. Ma cosa significa davvero catturare un momento, una sensazione, un’emozione? La risposta arriva da Bluocean, che nel 2026 organizza la 15ª edizione di un workshop divenuto un’esperienza formativa irrinunciabile, portando la fotografia documentaria e il reportage ad un livello senza precedenti.

A partire dal mese di marzo, Bluocean’s workshop si snoderà tra la Calabria, gli Emirati Arabi, la Sardegna e le Marche, offrendo ai partecipanti la possibilità di imparare dai maestri della fotografia internazionale. Ogni modulo è un viaggio immersivo, dove la teoria incontra la pratica ed ogni lezione diventa un’opportunità per affinare le proprie competenze e dar vita a progetti che non solo emozionano, ma che parlano al mondo.

Bluocean’s workshop: un corpo docenti d’eccellenza

Tra i nomi che guideranno il percorso, ci sono veri e propri giganti della fotografia mondiale: Randy Olson, Melissa Farlow (National Geographic USA), Lorenzo Pesce (The New York Times, Marie Claire, Vogue, Washington Post) Alessandro Penso (Washington Post, TIME, The Guardian e L’Espresso) Bruno Zanzottera (National Geographic e GEO), Rosy Santella (photoeditor Internazionale), Valentina Tamborra (Corriere della Sera – Repubblica), Sergio Ramazzotti (National Geographic Italia – Der Spiegel) e Moriah De Zen (Bilbao Arte). Con ognuno di loro, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere da chi ha scritto la storia della fotografia documentaria, scoprendo non solo le tecniche più raffinate, ma anche il loro approccio filosofico e narrativo alla realtà che ci circonda.

Un viaggio tra paesaggi e popoli

Il programma, articolato in 8 moduli complementari, ti porterà dal cuore pulsante di Reggio Calabria a Dubai, passando per Fermo e Cagliari.

Ogni tappa del workshop è una porta che si apre su mondi lontani, ma anche vicini, da esplorare con la macchina fotografica ed entrare in contatto con l’essenza dei luoghi, delle persone e delle storie che li animano, dalla geografia urbana di Dubai ai borghi storici di Fermo, passando per la cultura millenaria della Sardegna.

Un corso per fotografi di ogni livello

Non importa se sei un fotografo professionista o un amatore appassionato, questo workshop è pensato per tutti. Ogni modulo è concepito per esplorare ogni aspetto del reportage fotografico, dalla concezione dell’idea fino alla post-produzione, con l’obiettivo di far crescere l’approccio artistico e professionale.

Masterclass a Reggio: le prime tappe del viaggio

Lorenzo Pesce aprirà le danze con il modulo sulla tecnica del ritratto nella fotografia pubblicitaria contemporanea, un’arte che fonde narrazione e marketing, mentre Alessandro Penso guiderà i partecipanti alla scoperta di come raccontare storie potenti attraverso l’immagine, analizzando il culto e la rappresentazione dell’immagine dai tempi della Magna Grecia ai giorni nostri.

Nel mese di aprile, Bruno Zanzottera si occuperà, invece, del reportage archeologico, mostrando come la fotografia può sfidare il tempo e raccontare storie antiche con uno sguardo moderno. A maggio, Rosy Santella svelerà i segreti del photoediting, un’arte fondamentale per posizionarti nel mercato editoriale contemporaneo. Non mancherà il modulo con Valentina Tamborra, che esplorerà la fotografia come strumento di comunicazione e racconto antropologico.

Borse di studio per i primi 10 iscritti

In questa edizione speciale, i primi 10 iscritti al Bluocean’s workshop usufruiranno di una borsa di studio integrativa, un’opportunità che renderà il percorso formativo ancora più esclusivo. Non perdere l’occasione di far parte di una realtà che non è solo un workshop, ma un vero e proprio viaggio emozionale nel cuore della fotografia contemporanea.

Non aspettare! I posti sono limitati, e questa è un’opportunità unica per immergerti nella fotografia documentaria con i migliori fotografi al mondo. Iscriviti oggi e vivi un’esperienza formativa d’élite, che ti permetterà di crescere come fotografo e di scoprire il potere straordinario delle immagini.

Per ulteriori informazioni e per iscriverti, scrivi a info@bluocean.it. Oppure visita il sito Bluocean’s workshop.

Il programma

Modulo 1 | Lorenzo Pesce

Immagine e narrativa tra opere d’arte e marketing – Reggio Calabria, 27-29 marzo 2026

Modulo 2 | Alessandro Penso

Culto e rappresentazione dell’immagine dalla Magna Grecia ai giorni nostri – Reggio Calabria, 10-12 aprile 2026

Modulo 3 | Bruno Zanzottera

Reportage e archeologia. L’immagine sfida il tempo – Reggio Calabria, 17-19 aprile 2026

Modulo 4 | Rosy Santella

Photoediting e selezione dell’immagine – Reggio Calabria, 14-16 maggio 2026

Modulo 5 | Valentina Tamborra

Comunicazione e fotografia – Reggio Calabria, 27-29 maggio 2026

Modulo 6 | Randy Olson e Melissa Farlow

Visual Storytelling a Dubai: Luce, Forma e Narrazione – Abu Dhabi e Dubai, 4-8 giugno 2026

Modulo 7 | Sergio Ramazzotti

Fermo_immagine. Colori e unicità di un territorio – Fermo, 18-21 giugno 2026

Modulo 8 | Moriah De Zen

Leggere le immagini. Emozionare con lo storytelling – Cagliari, 26-29 luglio 2026