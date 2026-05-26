Elezioni Reggio, Minasi: ‘La Lega vola al 6,8% con 6mila voti: è il record assoluto’

A scrutini ormai ultimati e dati consolidati, la Senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, ribadisce la profonda soddisfazione per la vittoria di Francesco Cannizzaro e commenta con vivo orgoglio lo straordinario risultato ottenuto dal centrodestra e, in particolare, l’eccellente performance della lista della Lega a Reggio Calabria.

«Siamo davanti a un momento storico per la nostra città, un riscatto politico e sociale atteso da anni – dichiara con entusiasmo la Senatrice – Esprimo un vivo e profondo orgoglio per la risposta straordinaria degli elettori nei confronti di tutta la coalizione di centrodestra, ma la soddisfazione è ancora più forte per lo storico exploit della lista della Lega».

I dati definitivi – prosegue – sanciscono un traguardo eccezionale: la Lega ha ottenuto ben 6 mila voti, conquistando il 6,8% delle preferenze. Si tratta del record assoluto per il partito di Matteo Salvini alle elezioni amministrative di Reggio Calabria. Se sei anni fa la nostra proposta si era fermata al 4,7%, oggi registriamo una crescita netta e una maturazione politica straordinaria.

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Record della Lega e raddoppio della rappresentanza a Palazzo San Giorgio

Questo successo sul territorio – evidenzia con orgoglio la parlamentare – si traduce concretamente in un raddoppio della nostra rappresentanza a Palazzo San Giorgio: i consiglieri comunali eletti della Lega saranno due, ovvero il doppio rispetto alle precedenti elezioni. Questo dato dimostra in modo inequivocabile che c’è sempre più Lega a Reggio Calabria, un radicamento di cui vado profondamente orgogliosa.

Il mio ringraziamento più grande va a tutti i candidati che ci hanno messo la faccia, ai militanti che hanno lavorato incessantemente e ai 6mila reggini che hanno riposto la loro fiducia nel nostro progetto.