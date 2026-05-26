Elezioni, CNA Reggio si congratula con Cannizzaro: ‘Adesso dalle parole ai fatti’

La CNA Reggio Calabria esprime le proprie congratulazioni al nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, dopo l’ampio consenso ottenuto alle elezioni comunali e la fiducia ricevuta dalla città.

L’associazione guarda adesso alla nuova fase amministrativa, indicando alcune priorità per il mondo produttivo reggino: crescita, occupazione, competitività, accesso al credito, rigenerazione urbana, commercio di prossimità, giovani imprenditori, formazione e attrattività del territorio.

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Le priorità per le imprese reggine

Secondo CNA, le imprese del territorio hanno bisogno di una visione chiara e di strumenti concreti per affrontare le sfide dei prossimi anni.

“Le imprese reggine hanno bisogno di visione, programmazione e strumenti capaci di accompagnare crescita, occupazione e competitività”.

Tra i temi indicati dall’associazione figurano l’accesso al credito, la rigenerazione urbana, la valorizzazione del commercio di prossimità, il sostegno ai giovani imprenditori, la formazione e la capacità di rendere Reggio Calabria più attrattiva.

“Adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti”

CNA ricorda anche il confronto pubblico organizzato nei mesi scorsi al Cine Teatro Odeon, durante il quale questi temi erano già stati portati all’attenzione dei candidati.

In quella occasione, secondo l’associazione, il neo sindaco Cannizzaro aveva manifestato attenzione e sensibilità verso le esigenze del tessuto produttivo locale.

“Adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti”.

Un passaggio che suona come un invito diretto alla nuova amministrazione: trasformare gli impegni assunti in scelte operative.

La proposta: un tavolo permanente con il Comune

La CNA Reggio Calabria si dice pronta a collaborare con il nuovo governo cittadino e propone la nascita di un tavolo permanente di confronto tra sindaco, amministrazione comunale e realtà produttive del territorio.

L’obiettivo è costruire strategie condivise per lo sviluppo economico della città, sostenere le piccole e medie imprese, valorizzare l’artigianato e creare nuove opportunità per i giovani.

Un punto centrale, per l’associazione, riguarda proprio chi decide di investire e restare a Reggio Calabria. La nuova stagione amministrativa, secondo CNA, dovrà offrire risposte concrete anche a loro.

Per il mondo produttivo reggino si apre quindi una fase di attesa e confronto. Le congratulazioni al nuovo sindaco si accompagnano a una richiesta chiara: mettere l’economia reale, le imprese e il lavoro al centro dell’agenda di Palazzo San Giorgio.